В Госдуме раскрыли условия для разблокировки YouTube в РФ

YouTube разблокируют при возвращении доступа к аккаунтам российских СМИ.
YouTube сможет возобновить полноценную работу на территории России только при выполнении ряда требований, среди которых — решение вопросов с заброшенным оборудованием, уплата накопленных штрафов и восстановление доступа к заблокированным аккаунтам российских СМИ, журналистов и блогеров. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
По словам Немкина, одной из ключевых мер для возвращения YouTube на российский рынок является устранение проблем с техническим оборудованием сервиса, оставленным без присмотра. «Для того чтобы YouTube мог вернуться к полноценной работе в России, он должен выполнить ряд четких требований. Прежде всего — разобраться со своим заброшенным оборудованием. И, конечно, оплатить накопленные штрафы, которых уже насчитано на миллиарды рублей, открыть официальное юридическое представительство в стране», — заявил парламентарий в беседе с РИА Новости.
Также Немкин отметил, что платформе необходимо восстановить доступ к аккаунтам российских СМИ, журналистов и блогеров, которые были заблокированы без решения суда. Он подчеркнул, что выполнение этих условий является обязательным для обсуждения вопроса о возможном смягчении позиции в отношении деятельности YouTube в России. При этом речь идет не о политике, а о строгом соблюдении российского законодательства.
Депутат добавил, что диалог с международными цифровыми платформами возможен только на условиях Российской Федерации — прозрачных и законных. Он напомнил, что компании должны «приземлиться» в России, платить налоги, хранить данные пользователей на территории страны и быть готовыми разрешать споры в отечественных судах. По мнению Немкина, игнорирование требований российского законодательства недопустимо, а эпоха вседозволенности крупных IT-корпораций должна завершиться.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что восстановление доступа к социальным сетям Instagram и Facebook* (принадлежащим компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России), а также к видеосервису YouTube, не зависит от состояния двусторонних отношений или доверия между Россией и Соединенными Штатами. По его словам, основополагающим условием для рассмотрения такого вопроса является строгое соблюдение российской правовой базы указанными интернет-платформами.