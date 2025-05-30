В Госдуме раскрыли условия для разблокировки YouTube в РФ

По словам Немкина, одной из ключевых мер для возвращения YouTube на российский рынок является устранение проблем с техническим оборудованием сервиса, оставленным без присмотра. «Для того чтобы YouTube мог вернуться к полноценной работе в России, он должен выполнить ряд четких требований. Прежде всего — разобраться со своим заброшенным оборудованием. И, конечно, оплатить накопленные штрафы, которых уже насчитано на миллиарды рублей, открыть официальное юридическое представительство в стране», — заявил парламентарий в беседе с РИА Новости.