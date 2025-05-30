Шведская экоактивистка Грета Тунберг планирует посетить сектор Газа

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг намерена посетить сектор Газа с гуманитарной миссией, об этом заявила французский депутат Европарламента Рима Хасан.
По её словам, Тунберг отправится в Газу на борту гуманитарного судна «Мадлен» в составе «Флотилии свободы».
«Я буду вместе с Гретой Тунберг, экипажем судна и другими активистами», — сказала Хасан и подчеркнула, что речь идёт о «ненасильственной акции».
Заявление евродепутата палестинского происхождения опубликовано в соцсети X*.
Напомним, в марте израильские военные возобновили удары по сектору Газа.
Ранее полицейские из ФРГ заявили, что Тунберг «склонна к насилию». Характеристику экоактивистка получила после нескольких митингов, где она была задержана полицией.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.