Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шведская экоактивистка Грета Тунберг планирует посетить сектор Газа

Тунберг отправится в Газу на борту гуманитарного судна «Мадлен».

Источник: Аргументы и факты

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг намерена посетить сектор Газа с гуманитарной миссией, об этом заявила французский депутат Европарламента Рима Хасан.

По её словам, Тунберг отправится в Газу на борту гуманитарного судна «Мадлен» в составе «Флотилии свободы».

«Я буду вместе с Гретой Тунберг, экипажем судна и другими активистами», — сказала Хасан и подчеркнула, что речь идёт о «ненасильственной акции».

Заявление евродепутата палестинского происхождения опубликовано в соцсети X*.

Напомним, в марте израильские военные возобновили удары по сектору Газа.

Ранее полицейские из ФРГ заявили, что Тунберг «склонна к насилию». Характеристику экоактивистка получила после нескольких митингов, где она была задержана полицией.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.