На сторублевой купюре может появиться карта с новыми регионами России: Центробанк одобрил идею

Привычная глазу россиян сторублевая купюра может изменить облик. В ГД выступили с новым предложением по дизайну. Так, на банкноте могут изобразить карту с освобожденными ВС России регионами. Такими сведениями поделился депутат Дмитрий Гусев, цитирует РИА Новости.