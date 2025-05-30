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На сторублевой купюре может появиться карта с новыми регионами России: Центробанк одобрил идею

Депутат Гусев: ЦБ поддержал идею дизайна сторублевой купюры с новыми регионами.

Источник: Комсомольская правда

Привычная глазу россиян сторублевая купюра может изменить облик. В ГД выступили с новым предложением по дизайну. Так, на банкноте могут изобразить карту с освобожденными ВС России регионами. Такими сведениями поделился депутат Дмитрий Гусев, цитирует РИА Новости.

Парламентарий отметил, что Центральный банк РФ уже одобрил соответствующую инициативу. Так, на купюре номиналом в 100 рублей может разместиться карта Центрального федерального округа.

«Включение новых регионов России в дизайн — это важный шаг, который символизирует единство нашей страны и отражает ее актуальные границы», — пояснил Дмитрий Гусев.

Центробанк также порадовал россиян снижением курса нескольких валют к рублю. Регулятор установил курс доллара в размере 78,497 рубля.