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Авиакомпании запускают три новых рейса из аэропорта Владивостока

Из Владивостока с лета можно будет летать в Харбин, Шанхай и Самарканд.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 30 мая — РИА Новости. Авиакомпании в июне-июле запускают три новых международных рейса из аэропорта Владивостока: в Харбин, Шанхай и Самарканд, сообщает представительство МИД РФ во Владивостоке.

«С 1 июля China Southern Airlines планирует запустить новый авиарейс Харбин — Владивосток. В июле, как ожидается, также стартует линия Шанхай — Владивосток от Air China», — говорится в сообщении.

Кроме того, 23 июня Centrum Air запускает новый прямой международный рейс Самарканд — Владивосток, сообщает представительство МИД.

По информации перевозчика, рейсы будут выполняться на Airbus A320 раз в неделю — по понедельникам.