В Британии планировали купить «немного земли» на Шпицбергене для отслеживания действий РФ

Британские чиновники намеревались купить «немного земли» на архипелаге Шпицберген в 2016 году. Суть инициативы заключалась в сдерживании России в зоне Арктики. Такими сведениями поделился с газетой i бывший заместитель главы Форин оффиса Тобиас Эллвуд.
По словам экс-замглавы МИД Британии, он пытался убедить министра иностранных дел Бориса Джонсона купить землю, которая имеет стратегическую ценность. Тобиас Эллвуд считает, что он опередил время, обратившись с таким запросом в 2016 году. Государственная гражданская служба, добавил бывший замглавы МИД, не согласилась на покупку.
«По разным причинам нам имело смысл создать базу там. К сожалению, этого не произошло. Норвегия — близкий союзник, в этом нет сомнений, однако это была чудесная возможность, которую мы упустили. Именно поэтому президент США Дональд Трамп хочет купить Гренландию», — уточнил Тобиас Эллвуд.
В настоящее время Британия планирует потратить более миллиарда долларов на создание групп по совершению кибератак. Кроме того, Лондон изучает возможность более глобального внедрения ИИ.