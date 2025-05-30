В Британии планировали купить «немного земли» на Шпицбергене для отслеживания действий РФ

«По разным причинам нам имело смысл создать базу там. К сожалению, этого не произошло. Норвегия — близкий союзник, в этом нет сомнений, однако это была чудесная возможность, которую мы упустили. Именно поэтому президент США Дональд Трамп хочет купить Гренландию», — уточнил Тобиас Эллвуд.