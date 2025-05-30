Из аэропорта Владивостока запустят рейсы по трем международным направлениям

Три зарубежные авиакомпании начнут выполнять летом новые рейсы из Владивостока. Полеты запланированы в три города в Китае и Узбекистане, сообщило представительство МИД РФ во Владивостоке.
Так, с 1 июля авиакомпания China Southern Airlines начнут выполнять прямой рейс Харбин — Владивосток — Харбин. В том же месяце рейсы во Владивосток из Шанхая запустит авиакомпания Air China.
Также с 23 июня узбекская авиакомпания Centrum Air запускает новый прямой международный рейс Самарканд — Владивосток — Самарканд. Полеты будут выполняться раз в неделю по понедельникам на самолете Airbus A320.
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