Пранкер надел подгузник на голову президенту МОК Томасу Баху

Пранкер подошёл к сидевшему за чтением газеты Баху со спины, водрузил на его голову подгузник (по некоторым данным — использованный) и произнёс: «Happy birthday to you». Бах отреагировал молчанием, лишь посмотрев на шутника, после чего тот снял подгузник и быстро удалился.