Al Arabiya: Пакистан и «Талибан» вступили в бой в Гильменде

В спорном приграничном районе Бахрамча провинции Гильменд (Афганистан) начались боевые действия между пакистанскими военными и представителями движения «Талибан». Об этом стало известно в четверг, 29 мая.
Конфликт вспыхнул на фоне строительства новых пограничных контрольно-пропускных пунктов на пакистанской стороне. Граница между странами закрыта для всех видов транспорта.
— На фоне строительства новых пограничных контрольно-пропускных пунктов на пакистанской стороне вспыхнули столкновения между пакистанскими войсками и талибами вдоль границы в афганской провинции Гильменд, — сообщает Al Arabiya в соцсети X.
13 мая, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Индия пока лишь приостановила удары по Пакистану и будет действовать в зависимости от решений Исламабада. Моди добавил, что в ответ на точный удар по лагерям пакистанских войск Исламабад решил атаковать Индию вместо того, чтобы «помочь в борьбе с терроризмом».
10 мая Пакистан начал масштабную военную операцию «Баньян уль Марсус», направленную против Индии. Исламабад заявил, что это стало прямым ответом на «продолжительные провокации» Дели. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Сергея Маркелова о причинах конфликта между двумя странами и его возможных последствиях.