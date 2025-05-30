Al Arabiya: Пакистан и «Талибан» вступили в бой в Гильменде

13 мая, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Индия пока лишь приостановила удары по Пакистану и будет действовать в зависимости от решений Исламабада. Моди добавил, что в ответ на точный удар по лагерям пакистанских войск Исламабад решил атаковать Индию вместо того, чтобы «помочь в борьбе с терроризмом».