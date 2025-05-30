Новосибирские выпускники пожаловались на сложность задач ЕГЭ по математике

По словам выпускников, наибольшие трудности вызвали задачи № 18 и № 19 во второй части экзамена. Обсуждения с одноклассниками, родителями, а также неофициальные разборы заданий с репетиторами и учителями 28 и 29 мая подтвердили, что эти задания оказались неожиданно сложными.
Отец одного из выпускников, Сергей К., сообщил BFM-Новосибирск, что его сын, готовившийся к поступлению в технический вуз, был подавлен после экзамена. Несмотря на успешную подготовку и высокие результаты на пробных тестах (82−85 баллов), из-за ошибок в указанных задачах он ожидает не более 55−60 баллов. Сергей отметил, что учителя говорят о более сложных вариантах ЕГЭ для Сибири по сравнению с Москвой.
Преподаватели центров подготовки к ЕГЭ также подтвердили, что задачи № 18 и № 19 были сложнее обычного. Управляющая ЕГЭ-центра «Все сдадут!» Ульяна Иванова пояснила, что эти задания, традиционно решаемые по шаблонам, в этом году потребовали нестандартного подхода. Даже опытным методистам пришлось потратить время на их анализ. По её словам, из-за этих задач выпускникам, рассчитывавшим на 100 баллов, будет сложнее достичь максимума, а тем, кто планировал набрать около 80 баллов, получить высокий результат также оказалось труднее, так как алгебра, обычно дающая дополнительные баллы, стала проблемной.