Новосибирские выпускники пожаловались на сложность задач ЕГЭ по математике

Преподаватели центров подготовки к ЕГЭ также подтвердили, что задачи № 18 и № 19 были сложнее обычного. Управляющая ЕГЭ-центра «Все сдадут!» Ульяна Иванова пояснила, что эти задания, традиционно решаемые по шаблонам, в этом году потребовали нестандартного подхода. Даже опытным методистам пришлось потратить время на их анализ. По её словам, из-за этих задач выпускникам, рассчитывавшим на 100 баллов, будет сложнее достичь максимума, а тем, кто планировал набрать около 80 баллов, получить высокий результат также оказалось труднее, так как алгебра, обычно дающая дополнительные баллы, стала проблемной.