Стало известно, какие мероприятия пройдут в День защиты детей в Новосибирске

В этот день в Новосибирске пройдет более 60 различных мероприятий. В каждом парке города будут организованы концертные и игровые программы, театрализованные представления и танцевальные вечера. Праздничные гуляния охватят все районы города, чтобы каждый ребенок смог насладиться атмосферой праздника.