Стало известно, какие мероприятия пройдут в День защиты детей в Новосибирске

Торжества начнутся в Заельцовском парке в 9:00 утра.
Открытие программы ознаменуют выступления юных талантов из Дворца культуры и молодежи (ДКЖ), которые представят свои номера на сцене парка. В 10:00 здесь же стартует летний сезон детской железной дороги.
Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило также примет участие в праздновании. С 10:00 до 13:00 вход для детей до 16 лет будет бесплатным. Посетителей ждут встречи с аниматорами, увлекательные мастер-классы, захватывающее пиратское шоу и концерт кавер-группы.
На Михайловской набережной в полдень начнется певческий фестиваль «Новосибирск — поющая столица». Главным событием станет выступление сводного детского хора, состоящего из более чем 800 учеников музыкальных школ и студий. Вместе с участником специальной военной операции Тимуром Гордеевым они исполнят знаменитую песню «С чего начинается Родина».
В этот день в Новосибирске пройдет более 60 различных мероприятий. В каждом парке города будут организованы концертные и игровые программы, театрализованные представления и танцевальные вечера. Праздничные гуляния охватят все районы города, чтобы каждый ребенок смог насладиться атмосферой праздника.