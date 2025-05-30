В Хабаровском крае за орхидею можно получить штраф до 3 миллионов

В Хабаровском крае прогулка по лесу с букетом может обернуться судимостью, — сообщает hab.aif.ru.
Весной и летом жители региона часто рвут цветы и выкапывают растения для дачи, не подозревая, что нарушают закон. Между тем, за уничтожение редких видов предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, — рассказал заместитель Амурского бассейнового природоохранного прокурора Артём Спиридонов.
Если растение внесено в Красную книгу, нарушителю грозит штраф до 5 тысяч рублей, а юридическому лицу — до миллиона. За уничтожение «особо ценных» видов предусмотрено уголовное наказание — вплоть до 9 лет лишения свободы и штрафа до 3 миллионов рублей. К таким относятся, например, женьшень настоящий и родиола розовая, а также гриб рядовка мацутакэ.
«Незнание закона не освобождает от ответственности», — подчёркивает прокурор. Даже если человек сорвал растение по неведению, ему придётся возместить ущерб — до 75 тысяч рублей за один экземпляр.
В крае встречается множество редких видов. Например, влагалищецветник маленький, надбородник безлистный, бородатка японская, гастродия высокая и другие. И хотя их названия вызывают улыбку, последствия за сбор — серьёзные. Красная книга — это не список запретов, а способ сохранить природу для будущих поколений, — сообщает прокуратура.