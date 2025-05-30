В Хабаровском крае за орхидею можно получить штраф до 3 миллионов

Если растение внесено в Красную книгу, нарушителю грозит штраф до 5 тысяч рублей, а юридическому лицу — до миллиона. За уничтожение «особо ценных» видов предусмотрено уголовное наказание — вплоть до 9 лет лишения свободы и штрафа до 3 миллионов рублей. К таким относятся, например, женьшень настоящий и родиола розовая, а также гриб рядовка мацутакэ.