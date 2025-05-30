Военблогер Романов: ВСУ пытками заставляют солдат идти в штурмовые отряды

Вооружённые силы Украины используют пытки для того, чтобы украинские солдаты переводились в штурмовые отряды, заявил военблогер Владимир Романов.
Он показал кадры, на которых запечатлён боец ВСУ, стоящий с лопатой в глубокой яме. Он слушает требование подписать рапорт о переводе в штурмовики.
К нему спускаются другие украинские военнослужащие и избивают солдата ногами. Кроме того, они угрожают «отрубить руку», а также «пробить голову».
В результате мужчина согласился подписать документ, но его продолжают бить.
«Вольные люди», — написал Романов в Telegram.
Ранее пленный Назар Стецешин заявил, что инструктор Вооружённых сил Украины сломал солдату ключицу. Это произошло после того, как военнослужащий, у которого болела рука, не смог поднять автомат.