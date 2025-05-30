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Военблогер Романов: ВСУ пытками заставляют солдат идти в штурмовые отряды

Украинских солдат избивают ногами и угрожают увечьями.

Источник: Аргументы и факты

Вооружённые силы Украины используют пытки для того, чтобы украинские солдаты переводились в штурмовые отряды, заявил военблогер Владимир Романов.

Он показал кадры, на которых запечатлён боец ВСУ, стоящий с лопатой в глубокой яме. Он слушает требование подписать рапорт о переводе в штурмовики.

К нему спускаются другие украинские военнослужащие и избивают солдата ногами. Кроме того, они угрожают «отрубить руку», а также «пробить голову».

В результате мужчина согласился подписать документ, но его продолжают бить.

«Вольные люди», — написал Романов в Telegram.

Ранее пленный Назар Стецешин заявил, что инструктор Вооружённых сил Украины сломал солдату ключицу. Это произошло после того, как военнослужащий, у которого болела рука, не смог поднять автомат.