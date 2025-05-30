Онищенко оценил вероятность новой пандемии коронавируса

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Рост заболеваемости COVID-19, скорее всего, будет, но не стоит ждать эпидемического подъема и новой пандемии, считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с февраля в мире наблюдается рост распространения COVID-19: доля положительных тестов достигла 11% впервые с июля 2024 года. Также в СМИ писали, что новый штамм коронавируса NB.1.8.1, который впервые обнаружили в Китае в марте, стремительно распространяется по всему миру. Сначала он появился в Гонконге и других регионах Азии, а теперь добрался до США.
«Первое, что могу сказать, не новый штамм COVID-19, а новый субтип. Помните, у нас, когда началась пандемия, то один субтип появлялся, то другой и так далее. Это принципиально важно. Если бы это был новый штамм COVID-19, это было бы страшно. А если бы там субтип COVID-19, то их мы вот постоянно, они появляются, мы за ними следим, одни начинают доминировать, другие просто сходят с арены», — рассказал РИА Новости Онищенко.
Он добавил, что подъем заболеваемости гриппом начинается в октябре и заканчивается в апреле, проходит в холодный период. По его словам, после пандемии эпидемиологи отмечают закономерность, согласно которой COVID-19 распространяется постоянно, на протяжении всего года. В 2024 году было два подъема заболеваемости субтипами COVID-19 — в мае-июне и осенью, перед началом сезона гриппа.
«Подъем заболеваемости, скорее всего, будет, но это будет не эпидемический подъем, и конечно же не пандемия, если исходить из тех закономерностей, которые сегодня мы знаем. Я вовсе не призываю всех расслабиться, и ничего не делать, потому что даже если банальный случай COVID-19, который продолжает сейчас циркулировать, кого-то затронет, особенно пожилых людей, то это не совсем безразличная вещь», — сообщил Онищенко.
Специалист призвал россиян внимательно следить за здоровьем, а в случае появления недомогания обследоваться.