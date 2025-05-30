Онищенко оценил вероятность новой пандемии коронавируса

«Первое, что могу сказать, не новый штамм COVID-19, а новый субтип. Помните, у нас, когда началась пандемия, то один субтип появлялся, то другой и так далее. Это принципиально важно. Если бы это был новый штамм COVID-19, это было бы страшно. А если бы там субтип COVID-19, то их мы вот постоянно, они появляются, мы за ними следим, одни начинают доминировать, другие просто сходят с арены», — рассказал РИА Новости Онищенко.