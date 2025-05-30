Когда в России разблокируют YouTube: в Госдуме назвали четкое условие

Платформа YouTube уже несколько месяцев работает в замедленном режиме на территории России. Сервис сможет полноценно функционировать в стране, если разработчики выполнят несколько условий. О них детально рассказал депутат Госдумы Антон Немкин в беседе с РИА Новости.
Во-первых, платформа должна «разобраться с заброшенным оборудованием», начал парламентарий. Во-вторых, по словам депутата, YouTube имеет многочисленное количество штрафов. Он уточнил, что их сумма насчитывает несколько миллиардов рублей. В-третьих, сервис обязан восстановить доступ к незаконно заблокированным аккаунтам российских СМИ.
«Без этих шагов говорить о каком-либо “смягчении” позиций невозможно: речь идет не о политике, а о соблюдении законодательства», — разъяснил Антон Немкин.
В Госдуме также предложили снизить финансовую нагрузку, наложенную на работников. В РФ могут обязать работодателей возмещать расходы при использовании сотрудниками личных гаджетов и иной техники для выполнения трудовых обязанностей.