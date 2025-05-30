Церковный праздник 30 мая 2025: приметы, традиции и запреты

Праздник Святого Духа был установлен в IV веке и с тех пор стал важной частью христианской традиции. Он напоминает о том, как Святой Дух сошел на апостолов, даруя им мудрость и силу для проповеди Евангелия. Этот день является продолжением празднования Пятидесятницы, когда христиане вспоминают сошествие Святого Духа на землю.