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Аэропорт Нелькана в Хабаровском крае временно закрыли

Аэропорт Нелькана в Хабаровском крае временно закрыли из-за размокания ВПП.

Источник: РИА Новости

ХАБАРОВСК, 30 мая — РИА Новости. Аэропорт Нелькана в Хабаровском крае временно закрыли до вечера пятницы из-за размокания взлетно-посадочной полосы, сообщает региональная авиакомпания «Хабаровские авиалинии» в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Нелькана закрыт с 08.00 (01.00 мск) до 17.00 (10.00 мск) в связи с размоканием грунтовой ВПП», — сообщает авиаузел.

Отмечается, что рейсы по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан и в обратном направлении перенесены из-за невозможности приема и отправления воздушных судов на аэродроме в Нелькане.

Рейсы за 28 и 30 мая из Хабаровска в Аян и обратно перенесены по метеоусловиям Аяна. Информация о времени вылета из краевого центра будет предоставлена завтра утром, уточняет авиакомпания. Также рейсы за 29 мая из Хабаровска в Чумикан и обратно перенесены по метеоусловиям Чумикана. О вылете авиакомпания также сообщит в субботу.

Нелькан — село в Аяно-Майском районе Хабаровского края, в 200 километрах от райцентра Аян. Организационный центр захребтовой части Аяно-Майского района, конечный пункт судоходства по реке Мае. Сооружается автодорога до Аяна. Население — порядка 800 человек.