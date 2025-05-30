ХАБАРОВСК, 30 мая — РИА Новости. Аэропорт Нелькана в Хабаровском крае временно закрыли до вечера пятницы из-за размокания взлетно-посадочной полосы, сообщает региональная авиакомпания «Хабаровские авиалинии» в своем Telegram-канале.
«Аэропорт Нелькана закрыт с 08.00 (01.00 мск) до 17.00 (10.00 мск) в связи с размоканием грунтовой ВПП», — сообщает авиаузел.
Отмечается, что рейсы по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан и в обратном направлении перенесены из-за невозможности приема и отправления воздушных судов на аэродроме в Нелькане.
Рейсы за 28 и 30 мая из Хабаровска в Аян и обратно перенесены по метеоусловиям Аяна. Информация о времени вылета из краевого центра будет предоставлена завтра утром, уточняет авиакомпания. Также рейсы за 29 мая из Хабаровска в Чумикан и обратно перенесены по метеоусловиям Чумикана. О вылете авиакомпания также сообщит в субботу.
Нелькан — село в Аяно-Майском районе Хабаровского края, в 200 километрах от райцентра Аян. Организационный центр захребтовой части Аяно-Майского района, конечный пункт судоходства по реке Мае. Сооружается автодорога до Аяна. Население — порядка 800 человек.