Аэропорт Нелькана в Хабаровском крае временно закрыли

Рейсы за 28 и 30 мая из Хабаровска в Аян и обратно перенесены по метеоусловиям Аяна. Информация о времени вылета из краевого центра будет предоставлена завтра утром, уточняет авиакомпания. Также рейсы за 29 мая из Хабаровска в Чумикан и обратно перенесены по метеоусловиям Чумикана. О вылете авиакомпания также сообщит в субботу.