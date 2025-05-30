Группировка «Ленинград» выступила в Новосибирске без цензуры

В четверг, 29 мая 2025 года, на сцену «Сибирь-Арены» в Новосибирске вышла группировка «Ленинград».
В самом начале выступления фронтмен Сергей Шнуров объявил: свои песни он будет исполнять без каких-либо изменений.
«Кому не нравятся наши песни без цензуры, могут покинуть зал. И давайте немножко небольшой русской демократии: кто за то, чтобы песни исполнялись в полной версии? Единогласно! Поехали!», — сказал Шнуров со сцены.
Эти слова публика встретила громкими криками и аплодисментами.
Со сцены прозвучали хиты, например, «Экспонат» и «В Питере — пить», и другие не менее узнаваемые песни группировки.
Напомним, ранее Новосибирский координационный совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей требовал отменить концерт группировки «Ленинград» из-за мата и «антиобщественного поведения».