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Группировка «Ленинград» выступила в Новосибирске без цензуры

А тех, кому это не нравится, Шнуров попросил «покинуть зал».

Источник: Сиб.фм

В четверг, 29 мая 2025 года, на сцену «Сибирь-Арены» в Новосибирске вышла группировка «Ленинград».

В самом начале выступления фронтмен Сергей Шнуров объявил: свои песни он будет исполнять без каких-либо изменений.

«Кому не нравятся наши песни без цензуры, могут покинуть зал. И давайте немножко небольшой русской демократии: кто за то, чтобы песни исполнялись в полной версии? Единогласно! Поехали!», — сказал Шнуров со сцены.

Эти слова публика встретила громкими криками и аплодисментами.

Со сцены прозвучали хиты, например, «Экспонат» и «В Питере — пить», и другие не менее узнаваемые песни группировки.

Напомним, ранее Новосибирский координационный совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей требовал отменить концерт группировки «Ленинград» из-за мата и «антиобщественного поведения».