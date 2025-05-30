Силовики заблокировали трассу на Шамору без объяснений: что происходит на выезде из Владивостока

По последним данным, дорожное ограждение продлится еще 3−4 часа — перекрыт перекресток на Снеговой. На месте работают оперативные группы, однако представители правоохранительных органов не разглашают причину ограничений, ссылаясь лишь на проведение следственных действий. В настоящее время автомобили не подвергаются точечному досмотру, но проезд через оцепленный участок полностью запрещен.