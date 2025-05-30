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Силовики заблокировали трассу на Шамору без объяснений: что происходит на выезде из Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 30 мая, ФедералПресс. Дорога на Шамору закрыта для движения — силовики проводят досмотры. Из-за этого произошел сильный затор, автомобилисты в растерянности.

«Дорога в районе Горностая перекрыта, автобусы № 72 временно не осуществляют движение», — сообщает официальный телеграм-канал общественного транспорта города Владивостока.

Как пишет NewsVl, в районе Щитовой сотрудники спецслужб в масках проводят проверку документов у водителей и досмотр автомобилей. Движение в сторону Шаморы полностью перекрыто, а на встречном направлении образовался сильнейший затор из-за скопления транспорта.

По последним данным, дорожное ограждение продлится еще 3−4 часа — перекрыт перекресток на Снеговой. На месте работают оперативные группы, однако представители правоохранительных органов не разглашают причину ограничений, ссылаясь лишь на проведение следственных действий. В настоящее время автомобили не подвергаются точечному досмотру, но проезд через оцепленный участок полностью запрещен.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Приморье раскрыто преступление 30-летней давности. Обвинение предъявлено 52-летней женщине в совершении убийства.