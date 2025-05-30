В Минприроды рассказали о реализации нацпроекта «Экология»

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Цели завершенного в 2024 году нацпроекта «Экология», связанные с «мусорной» реформой, выполнены полностью, на данный момент 56% бытовых отходов в стране сортируется, 14% — утилизируется, сообщил РИА Новости заместитель главы Минприроды РФ Денис Буцаев.
«Мы завершили проект (“Экология” — ред.) в 2024 году с выполнением тех целевых показателей, которые были установлены. Мы достигли 56% в обработке и 14% — в утилизации», — сказал Буцаев.
Он уточнил, что все цели нацпроекта «Экология», связанные с реформой обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), были выполнены на 100%.
Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Реализация нацпроекта «Экология» завершилась в 2024 году. В апреле президент РФ Владимир Путин поручил выделить не менее 600 миллиардов рублей на реализацию мероприятий обновленного нацпроекта «Экологическое благополучие» в 2025—2030 годах.
Цель «мусорной» реформы к 2030 году — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% отходов, которые направляются на полигоны.