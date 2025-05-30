Обязательный ЕГЭ по русскому языку сдают выпускники в Хабаровском крае

Сегодня в Хабаровском крае одиннадцатиклассники сдают единый государственный экзамен по русскому языку. В этом году его пишут 5199 человек. Для проведения экзамена задействованы 83 пункта, сообщает ИА AmurMedia.
Русский язык — один из двух обязательных предметов для получения аттестата за 11 класс. При этом необходимо набрать по предмету не менее 24 баллов.
Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий. В первой части 26 заданий с кратким ответом, во второй части — одно задание с развернутым ответом (сочинение), проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста. Продолжительность экзамена по русскому языку 3 часа 30 минут.
Свои результаты участники госэкзамена узнают не позднее 18 июня. Подать апелляцию они смогут в течение двух рабочих дней после объявления итогов.
— В день проведения экзамена запрещается участникам экзамена иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. В случае нарушения установленных требований участник с экзамена удаляется, результаты ЕГЭ аннулируются. Пересдать обязательный экзамен нарушители смогут в сентябре, — напомнили в министерстве образования и науки Хабаровского края.
Отметим, что в регионе на единый государственный экзамен зарегистрирован 5671 человек. Следующим выпускники школ будут сдавать ЕГЭ по обществознанию и физике. Экзамен назначен на 2 июня.