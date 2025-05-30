Обязательный ЕГЭ по русскому языку сдают выпускники в Хабаровском крае

— В день проведения экзамена запрещается участникам экзамена иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. В случае нарушения установленных требований участник с экзамена удаляется, результаты ЕГЭ аннулируются. Пересдать обязательный экзамен нарушители смогут в сентябре, — напомнили в министерстве образования и науки Хабаровского края.