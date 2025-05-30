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Донецк хотят связать пассажирскими поездами с другими крупными городами России

Из Донецка планируют запустить прямые пассажирские поезда в другие города России.

Из Донецка планируют запустить прямые пассажирские поезда в другие города России. Для этого местная инфраструктура уже подготовлена, но пока организовать движение поездов невозможно из-за мер безопасности, сообщил РИА Новости министр транспорта ДНР Александр Бондаренко.

«Сейчас по мерам безопасности мы не можем организовать именно дальнее сообщение. Хотя все технические вопросы, связанные с восстановлением, реконструкцией и организацией ремонта подвижного состава, наши коллеги из Федерального государственного унитарного предприятия “Железные дороги Новороссии” уже прошли», — заявил министр транспорта Донецкой Народной Республики.

Он отметил, что технически запустить поезда можно «хоть сегодня». Однако в целях безопасности пассажиров спешить с этим пока не нужно.

Бондаренко добавил, что в период военных действий в ДНР были полностью уничтожены некоторые узловые и сортировочные станции.

«Сейчас результаты проведения спецоперации позволяют нам организовывать в том числе и грузовое сообщение по новым задействованным участкам и организовывать пригородное пассажирское сообщение. Мы с коллегами из “Железной дороги Новороссии” и из Минтранса Российской Федерации прорабатываем еще несколько альтернативных видов перевозок, которые смогут быть сопряжены уже в вид дальней перевозки пассажиров», — добавил Бондаренко.

Ранее стало известно, что жители Донецка и Макеевки активно голосуют за благоустройство общественных территорий.