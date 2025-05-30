Донецк хотят связать пассажирскими поездами с другими крупными городами России

«Сейчас результаты проведения спецоперации позволяют нам организовывать в том числе и грузовое сообщение по новым задействованным участкам и организовывать пригородное пассажирское сообщение. Мы с коллегами из “Железной дороги Новороссии” и из Минтранса Российской Федерации прорабатываем еще несколько альтернативных видов перевозок, которые смогут быть сопряжены уже в вид дальней перевозки пассажиров», — добавил Бондаренко.