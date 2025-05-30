В Новосибирске выдали ВНЖ столетней уроженке Казахстана

Об этом пишет «MK в Новосибирске».
Знаменательное событие стало важным шагом к долгожданному воссоединению с семьёй на российской земле.
Клавдия Владимировна родилась в 1925 году на территории Казахской ССР. В годы Великой Отечественной войны, с 16 лет, она самоотверженно трудилась на заводе, за что была удостоена медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».
Её отец, Владимир Михайлович, погиб в феврале 1945 года при штурме Кёнигсберга. Мать, Александра Васильевна, одна воспитывала детей. В 1951 году Клавдия Владимировна вышла замуж, позже родились дети. Семья жила в Петропавловске Северо-Казахстанской области в скромных условиях, но в атмосфере любви и взаимопонимания. Они всегда мечтали вернуться в Россию.
Первым переехал внук — он поступил в учебное заведение в Новосибирске и впоследствии остался жить и работать в этом городе. Когда у Клавдии Владимировны рядом осталась только дочь, было принято решение переехать всей семьёй в Новосибирск.
После переезда дочь обратилась в Управление по вопросам миграции с просьбой о выдаче вида на жительство для матери. Специалисты УВМ подготовили все необходимые документы, и Клавдии Владимировне торжественно вручили документ, дающий право на медицинское обслуживание, социальную поддержку и пенсионное обеспечение в России.
Клавдия Владимировна выразила искреннюю благодарность сотрудникам ведомства за помощь, внимание и возможность встретить вековой юбилей рядом с близкими, на родной земле.