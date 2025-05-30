В Новосибирске выдали ВНЖ столетней уроженке Казахстана

Её отец, Владимир Михайлович, погиб в феврале 1945 года при штурме Кёнигсберга. Мать, Александра Васильевна, одна воспитывала детей. В 1951 году Клавдия Владимировна вышла замуж, позже родились дети. Семья жила в Петропавловске Северо-Казахстанской области в скромных условиях, но в атмосфере любви и взаимопонимания. Они всегда мечтали вернуться в Россию.