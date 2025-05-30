Академик Онищенко заявил о росте заболеваемости COVID-19 в РФ

Онищенко предупредил о возможном росте заболеваемости COVID-19 в России.
В России ожидается рост заболеваемости COVID-19, однако он не примет масштабов пандемии. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Подъем заболеваемости, скорее всего, будет, но это будет не эпидемический подъем, и конечно же не пандемия, если исходить из тех закономерностей, которые сегодня мы знаем. Я вовсе не призываю всех расслабиться, и ничего не делать, потому что даже если банальный случай COVID-19, который продолжает сейчас циркулировать, кого-то затронет, особенно пожилых людей, то это не совсем безразличная вещь», — заявил Онищенко в интервью РИА Новости.
Специалист пояснил, что речь идет не о новом штамме, а о субтипе вируса, которых в обращении множество. Он напомнил, что COVID-19 теперь распространяется круглогодично, а в 2024 году было зафиксировано два подъема — в мае-июне и осенью. Также он подчеркнул, что заболеваемость гриппом, в отличие от коронавируса, по-прежнему носит сезонный характер.
Ранее Геннадий Онищенко отмечал, что по данным Всемирной организации здравоохранения существует перечень из 36 инфекций, которые могут вызвать новую пандемию, среди которых свиной и птичий грипп, а также новые штаммы коронавируса. Академик подчеркивал, что список потенциально опасных инфекций регулярно обновляется, а риск появления новых угроз сохраняется.