Ранее Life.ru сообщал, что российские военные превратили в груду металла уже восемь F-16. ВСУ жалуются, что на «новых» самолётах стоят устаревшие радары, которые даже уступают советским. Из-за этого американские истребители не могут соперничать с российскими ВКС в воздушных боях.