Врач рассказала, как правильно выбирать мороженое без вредных добавок по этикетке

Если на упаковке нет ГОСТа, в составе могут присутствовать растительные масла, в том числе пальмовое, а также различные загустители и стабилизаторы. Кроме того, вафельный стаканчик обычно изготавливают с добавлением крахмала и кокосового масла. Эти компоненты разрешены к использованию в пищевой промышленности и в основном влияют на вкус изделия.