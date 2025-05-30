Врач рассказала, как правильно выбирать мороженое без вредных добавок по этикетке

Мороженое — один из самых любимых летних десертов, но не все знают, как правильно выбирать его в магазине. Важно уметь читать этикетки, чтобы не купить продукт с вредными добавками и сохранить здоровье. Об этом KP.RU рассказал врач-диетолог, заведующая дневным стационаром клиники ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова.
— Молоко может быть и обезжиренное, и сухое восстановленное. Это прописано ГОСТом по производству мороженого. И естественно, если мороженое сделано по ГОСТу, то вкус у него более привычный для нас, тот, который многие помнят из детства, — сказала эксперт.
Если на упаковке нет ГОСТа, в составе могут присутствовать растительные масла, в том числе пальмовое, а также различные загустители и стабилизаторы. Кроме того, вафельный стаканчик обычно изготавливают с добавлением крахмала и кокосового масла. Эти компоненты разрешены к использованию в пищевой промышленности и в основном влияют на вкус изделия.
Медик также напомнила, что мороженое — продукт с высоким содержанием сахара и жиров, поэтому важно не злоупотреблять им, особенно тем, кто следит за весом. Оптимальная порция — около 70−100 граммов, не больше двух-трех порций в день.