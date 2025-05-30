Погранпереход Краскино в Приморье на границе с Китаем на время приостановит работу

В Росгранстрое сообщили, что в предстоящую субботу, 31 мая, в Приморье автомобильный пункт Краскино на границе с Китаем на время прекратит работу. Дело в том, что в сопредельном пункте пропуска Хуньчунь будет выходной из-за праздника драконьих лодок.