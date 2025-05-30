Погранпереход Краскино в Приморье на границе с Китаем на время приостановит работу

В Росгранстрое сообщили, что в предстоящую субботу, 31 мая, в Приморье автомобильный пункт Краскино на границе с Китаем на время прекратит работу. Дело в том, что в сопредельном пункте пропуска Хуньчунь будет выходной из-за праздника драконьих лодок.
В пресс-службе Росгранстроя отметили, что погранпереход сможет принимать туристов и транспортные средства уже на следующие сутки. 1 июня он заработает в штатном режиме: ежедневно с 9:00 до 19:00.
«ФГКУ Росгранстрой рекомендует учитывать данную информацию при планировании пересечения российско-китайского участка государственной границы».
Напомним, ранее мы писали, что в Приморье продолжается строительство моста через реку Туманная на границе с Северной Кореей. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, рядом с объектом оборудуют автомобильный пункт пропуска Хасан.