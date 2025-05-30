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Хоккеист из «Сибири» стал самым результативным защитником КХЛ сезона 2024/2025

Контракт Мёрфи с ХК «Сибирь» рассчитан до 31 мая.

Источник: ХК "Сибирь"

Канадский защитник Тревор Мёрфи стал самым результативным защитником регулярного чемпионата КХЛ сезона 2024/2025, выступая в составе новосибирской «Сибири».

По итогам сезона он набрал 58 очков — это новый клубный рекорд для защитников за всю историю команды. Информацию о достижении Мёрфи сообщил официальный телеграм-канал Континентальной хоккейной лиги.

Тревор Мёрфи дебютировал в КХЛ в 2019 году в составе «Куньлуня». С тех пор провёл 301 матч, набрав 197 очков: 52 заброшенные шайбы и 145 результативных передач. Контракт Мёрфи с ХК «Сибирь» действует до 31 мая 2025 года.