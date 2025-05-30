Хоккеист из «Сибири» стал самым результативным защитником КХЛ сезона 2024/2025

Тревор Мёрфи дебютировал в КХЛ в 2019 году в составе «Куньлуня». С тех пор провёл 301 матч, набрав 197 очков: 52 заброшенные шайбы и 145 результативных передач. Контракт Мёрфи с ХК «Сибирь» действует до 31 мая 2025 года.