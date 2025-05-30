Минсельхоз прокомментировал массовое нашествие жуков на омские поля

29 мая жители микрорайона Большие Поля сообщили о массовом нашествии насекомых-вредителей. Видео с кишащими жуками вызвало панику среди местных жителей. Многие предположили, что это колорадский жук, однако специалисты опровергли эту версию — вредителем оказался рапсовый листоед.
В министерстве сельского хозяйства Омской области заверили, что ситуация находится под контролем и для региона данный вид насекомых не представляет серьезной угрозы.
«Площади посевов в Омской области были оперативно обработаны от рапсовых листоедов», — цитирует «Газета.Ru» представителей ведомства.
Россельхозцентр по Омской области также подтвердил массовый выход имаго рапсового листоеда из мест зимовки. По данным специалистов, основная концентрация вредителя наблюдается на сорной растительности.
Жителям региона рекомендовано своевременно уничтожать сорняки вблизи полей и вести систематическое наблюдение за посевами крестоцветных культур, таких как капуста, редька и другие. Ранее мы писали, что в Омской области упростили избрание глав городских и муниципальных округов.