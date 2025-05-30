Минсельхоз прокомментировал массовое нашествие жуков на омские поля

Жителям региона рекомендовано своевременно уничтожать сорняки вблизи полей и вести систематическое наблюдение за посевами крестоцветных культур, таких как капуста, редька и другие. Ранее мы писали, что в Омской области упростили избрание глав городских и муниципальных округов.