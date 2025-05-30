Хабаровский «Водоканал» объявляет «Водную амнистию»

С 1 июня в Хабаровске начнет действовать акция «Водная амнистия». Собственники частных домов смогут без штрафов узаконить самовольное подключение к сетям водоснабжения и водоотведения. Подробнее об этом читайте в материале «Комсомольской правды — Хабаровск».
Акция продлится до 31 августа. В этот период «Водоканал» предложит упрощенную процедуру оформления необходимых документов и заключения договоров.
Принять участие в акции могут только физические лица — владельцы индивидуальных жилых домов и некапитальных построек на территории Хабаровска. Главное условие — обратиться в центр обслуживания клиентов «Одно окно» по адресу: переулок Облачный, 3.
Прием заявлений ведется с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00). Суббота и воскресенье — выходные дни.