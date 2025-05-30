Хабаровский «Водоканал» объявляет «Водную амнистию»

С 1 июня в Хабаровске начнет действовать акция «Водная амнистия». Собственники частных домов смогут без штрафов узаконить самовольное подключение к сетям водоснабжения и водоотведения. Подробнее об этом читайте в материале «Комсомольской правды — Хабаровск».