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Хабаровский «Водоканал» объявляет «Водную амнистию»

Оформить самовольное подключение к водоснабжению можно с 1 июня по 31 августа.

Источник: Комсомольская правда

С 1 июня в Хабаровске начнет действовать акция «Водная амнистия». Собственники частных домов смогут без штрафов узаконить самовольное подключение к сетям водоснабжения и водоотведения. Подробнее об этом читайте в материале «Комсомольской правды — Хабаровск».

Акция продлится до 31 августа. В этот период «Водоканал» предложит упрощенную процедуру оформления необходимых документов и заключения договоров.

Принять участие в акции могут только физические лица — владельцы индивидуальных жилых домов и некапитальных построек на территории Хабаровска. Главное условие — обратиться в центр обслуживания клиентов «Одно окно» по адресу: переулок Облачный, 3.

Прием заявлений ведется с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00). Суббота и воскресенье — выходные дни.