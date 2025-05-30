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What’s The Jam: в Британии над аэропортом Манчестера заметили НЛО

По словам очевидца, серебристый неопознанный объект не был похож на самолёт.

Источник: Аргументы и факты

Над воздушной гаванью Манчестера в Британии заметили неопознанный летающий объект, пишет What s The Jam.

Очевидцем стал местный житель Джордан Эванс. Он рассказал, что увидел НЛО в ясную погоду, но ветреную погоду. Эванс отметил, что серебристый объект не был похож на самолёт.

По словам мужчины, объект напомнил ему шар «размером с автомобиль». Он пролетел над взлётно-посадочной полосой. Шар двигался на большой скорости, на него не повлияли порывы ветра.

«Он двигался по идеальной прямой справа налево с постоянной скоростью прямо над взлётно-посадочной полосой», — сказал Эванс, который находился в пабе аэропорта.

Ранее сообщалось, что неопознанный летающий объект, который три часа кружил над Украиной, оказался шведским самолётом.