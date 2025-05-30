What’s The Jam: в Британии над аэропортом Манчестера заметили НЛО

Над воздушной гаванью Манчестера в Британии заметили неопознанный летающий объект, пишет What s The Jam.
Очевидцем стал местный житель Джордан Эванс. Он рассказал, что увидел НЛО в ясную погоду, но ветреную погоду. Эванс отметил, что серебристый объект не был похож на самолёт.
По словам мужчины, объект напомнил ему шар «размером с автомобиль». Он пролетел над взлётно-посадочной полосой. Шар двигался на большой скорости, на него не повлияли порывы ветра.
«Он двигался по идеальной прямой справа налево с постоянной скоростью прямо над взлётно-посадочной полосой», — сказал Эванс, который находился в пабе аэропорта.
Ранее сообщалось, что неопознанный летающий объект, который три часа кружил над Украиной, оказался шведским самолётом.