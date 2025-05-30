Вторая жизнь бытового мусора. На Дону прививают привычку разделять отходы

«Впервые с тем, что бытовой мусор сортируют по разным контейнерам, я столкнулся за границей. Очень обрадовался, когда это пришло и к нам. Но контейнеры с пластиком у нашего дома всегда были переполнены, а потом и вовсе исчезли. В ТСЖ объяснили, что мусор этот не вывозят, а за беспорядок на площадке ТКО штрафуют их. А, по сути, нас, жильцов. Это как?» — интересуется житель Советского района Ростова Валерий Суслов.