Вторая жизнь бытового мусора. На Дону прививают привычку разделять отходы

Почему в регионе почти не работают площадки для раздельного сбора мусора? Что делается, чтобы исправить ситуацию? Насколько успешно на Дону идёт борьба с «серыми возчиками»? Ответы на эти и другие вопросы искал «АиФ на Дону».
Что-то пошло не так.
Как признают эксперты, главная сложность в вопросе раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов (ТКО) — это приучить людей изменить свои потребительские привычки. Информационная и разъяснительная работа ведётся активно, но на практике результат неутешительный. Приучить дончан выбрасывать в отдельный контейнер хотя бы пластиковые бутылки в донском регионе пытаются давно. На деле эти решетчатые контейнеры подолгу стоят переполненные. Куда пластик вывозят и что с ним делают дальше, жители, как правило, не знают. На жалобы ростовчан, что сетки с пластиком вывозят крайне редко, а иногда вообще их опустошают в одну машину с общим мусором, в министерстве ЖКХ Ростовской области ответили:
«Внедрение раздельного сбора отходов на территории Ростовской области — процесс поэтапный. И контейнеры устанавливаются с целью воспитать в жителях привычку осознанно разделять отходы. То есть, когда привычка будет сформирована, то для вывоза отходов будут направляться отдельные мусоровозы».
Неудивительно, что после этого желающих разделять мусор поубавилось.
«Это называется: “почувствуй себя идиотом”. Мы добросовестно собирали и выносили пластиковые бутылки в отдельный контейнер в надежде, что им дадут вторую жизнь, а их, оказывается, установили в воспитательных целях? Как вот только объяснить это ребёнку? Ведь в школе ему рассказывают совсем другое», — недоумевает ростовчанка Лилия Григорьева.
Некоторые и вовсе перестали сортировать мусор, хотя изначально это делали.
«Впервые с тем, что бытовой мусор сортируют по разным контейнерам, я столкнулся за границей. Очень обрадовался, когда это пришло и к нам. Но контейнеры с пластиком у нашего дома всегда были переполнены, а потом и вовсе исчезли. В ТСЖ объяснили, что мусор этот не вывозят, а за беспорядок на площадке ТКО штрафуют их. А, по сути, нас, жильцов. Это как?» — интересуется житель Советского района Ростова Валерий Суслов.
Начать с себя.
Совсем от идеи разделять бытовые отходы в Ростовской области, конечно же, не отказываются. Ростовчане по-прежнему могут сдать на переработку твёрдый и мягкий пластик, макулатуру, тетрапак, ветошь и стекло. Их собирает, например, «Экомобиль», который время от времени ездит по улицам донской столицы.
Ездит, правда, нечасто — примерно раз в месяц. Это мобильный пункт приёма вторсырья, и его задача тоже носит просветительский характер — научить жителей Ростова-на-Дону сортировать отходы.
На днях такой «Экомобиль» в очередной раз проехал по городу. Жители смогли сдать вторсырьё: собранные отходы отсортировали и увезли на переработку, а добротные вещи отдали на благотворительность. Помощь в погрузке, разгрузке и расстановке оборудования, приёме и погрузке вторсырья оказывают волонтёры.
Они же рассказывают о правилах сортировки ТКО и расписании акций, раздают информационные листовки. Присоединиться к волонтёрскому движению можно через платформу «Добро.рф».
А ещё сортировкой мусора занимаются в организациях, учреждениях и на предприятиях.
«Мы снижаем влияние на окружающую среду в рамках своей ESG-стратегии. Внедрили раздельный сбор сырья для вторичной переработки в офисах и перешли на электронный документооборот, — рассказали “АиФ на Дону” в одном из крупных банков, отделения которого работают в Ростовской области. — Мы стремимся к тому, чтобы экоактивности вошли в привычку каждого сотрудника, также мы привлекаем клиентов и партнёров для решения экологических и социальных вопросов».
Борьба с «серыми возчиками».
Но самая большая проблема в регионе не с обычным бытовым мусором, а с крупногабаритными отходами. Действующие площадки ТКО во дворах многоквартирных домов для него не предназначены, и такой мусор часто вывозят, куда придётся. Так образуются стихийные свалки. За последние две недели рейды по пресечению незаконного вывоза твёрдых коммунальных отходов прошли в Ростове-на-Дону, Таганроге, Волгодонске, Азове, Каменске-Шахтинском, Батайске, Аксае, Красном Сулине, а также в Пролетарском, Каменском, Красносулинском и Аксайском районах.
Выявляют так называемых «серых возчиков» инспекционные группы, в состав которых входят представители правительства региона, администраций муниципальных образований, сотрудники МВД России и департамента Росприроднадзора по ЮФО.
«Проведено уже более 15 таких рейдов. Составлено 65 административных протоколов по фактам несоблюдения природоохранного законодательства, осуществления деятельности без лицензии», — рассказал заместитель министра ЖКХ региона Валентин Кукин.
Кстати, законом предусмотрен широкий спектр наказаний для нарушителей, вплоть до ареста транспортных средств в случае повторных или особо грубых нарушений. Кроме того, информация о «серых возчиках» размещается на виртуальной «Доске позора» на сайте административной инспекции.
«Любой гражданин может сообщить о нарушении, заполнив специальную форму и прикрепив фотографию, фиксирующую незаконную выгрузку мусора. На данный момент она содержит данные о 124 нарушителях. После того как на “доску” попадает информация о новом факте незаконного складирования мусора, областная административная инспекция устанавливает собственника транспортного средства, после чего нарушителя привлекают к административной ответственности», — пояснили в ведомстве.