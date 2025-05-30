Американцы научились делать бензин из воздуха

Одним из ключевых преимуществ топлива, получаемого с помощью Aircela, является его экологическая чистота. В отличие от традиционных видов бензина, новое топливо не содержит вредных примесей, таких как сера, этанол и тяжёлые металлы. Это означает, что оно не только более безопасно для окружающей среды, но и способствует снижению уровня загрязнения воздуха. Разработчики подчёркивают, что несмотря на кажущуюся простоту концепции преобразования CO2 в бензин, реализация данного процесса требует соблюдения множества сложных условий и использования различных катализаторов. В модуле Aircela все эти условия успешно интегрированы и оптимизированы для достижения максимальной эффективности и стабильности работы.