Американцы научились делать бензин из воздуха

Модуль Aircela функционирует на основе технологии прямого улавливания CO2 из атмосферы. После того как углекислый газ будет собран, он проходит через ряд этапов трансформации, в результате которых превращается в жидкое углеводородное топливо. Конструктивно устройство состоит из трёх взаимосвязанных шестиугольных блоков, расположенных вертикально: два блока находятся в нижней части, а один — в верхней. Каждый из этих блоков отвечает за определённые этапы процесса конверсии, что обеспечивает высокую степень эффективности и надёжности. На тыльной стороне модуля установлен заправочный пистолет, который позволяет удобно выдавать полученное топливо.
Одним из ключевых преимуществ топлива, получаемого с помощью Aircela, является его экологическая чистота. В отличие от традиционных видов бензина, новое топливо не содержит вредных примесей, таких как сера, этанол и тяжёлые металлы. Это означает, что оно не только более безопасно для окружающей среды, но и способствует снижению уровня загрязнения воздуха. Разработчики подчёркивают, что несмотря на кажущуюся простоту концепции преобразования CO2 в бензин, реализация данного процесса требует соблюдения множества сложных условий и использования различных катализаторов. В модуле Aircela все эти условия успешно интегрированы и оптимизированы для достижения максимальной эффективности и стабильности работы.
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