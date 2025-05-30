Мошенники стали подделывать проверку QR-кодов нотариальных документов

Федеральная нотариальная палата напомнила, что для проверки подлинности нотариального документа по QR-коду следует использовать только официальный сервис на их портале. Для этого нужно нажать кнопку «Проверить», разрешить доступ к камере устройства и отсканировать код на документе. Также безопасным способом проверки является мобильное приложение нотариат.рф, которое проверяет QR-код в Единой информационной системе нотариата. Непосредственное наведение камеры на QR-код документа категорически не рекомендуется, так как это может привести к переходу на сайт мошенников с подложными данными.