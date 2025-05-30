Мошенники стали подделывать проверку QR-кодов нотариальных документов

Федеральная нотариальная палата предупреждает о появлении фишингового сайта, имитирующего сервис проверки подлинности нотариальных документов по QR-коду. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщили в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты.
— Мошеннический ресурс фнпрф.рф — полная копия страницы сервиса https://notariat.ru/ru-ru/qr/ на портале Федеральной нотариальной палаты, с помощью которого можно проверить удостоверенный нотариусом документ через сканирование размещенного на нем QR-кода. По схеме аферистов, при наведении камеры телефона на код фальшивого документа переход осуществляется на фишинговый сайт, который ложно подтверждает его подлинность, — цитирует сообщение из ведомства РИА Новости.
В Федеральной нотариальной палате предупредили о риске столкнуться с поддельными завещаниями, доверенностями и другими нотариальными документами, которые могут быть использованы мошенниками для завладения чужой недвижимостью и имуществом.
Федеральная нотариальная палата напомнила, что для проверки подлинности нотариального документа по QR-коду следует использовать только официальный сервис на их портале. Для этого нужно нажать кнопку «Проверить», разрешить доступ к камере устройства и отсканировать код на документе. Также безопасным способом проверки является мобильное приложение нотариат.рф, которое проверяет QR-код в Единой информационной системе нотариата. Непосредственное наведение камеры на QR-код документа категорически не рекомендуется, так как это может привести к переходу на сайт мошенников с подложными данными.
Помимо этого, злоумышленникам удалось подделать сайт МВД России для хищения данных россиян. Ресурс уже направили на блокировку, но могут появиться другие подобные порталы.