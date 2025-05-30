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В Хабаровском крае временно закрыли аэропорт Нелькана

В Хабаровском крае на время закрыли аэропорт Нелькана.

В Хабаровском крае на время закрыли аэропорт Нелькана. Он не будет принимать рейсы в пятницу, 30 мая, с 08:00 до 17:00 по местному времени.

«Аэропорт Нелькана закрыт с 08:00 (01:00 мск) до 17:00 (10:00 мск) в связи с размоканием грунтовой ВПП», — говорится в сообщении региональной авиакомпании «Хабаровские авиалинии».

В связи с этим были перенесены рейсы по маршруту Хабаровск — Николаевс-на-Амуре — Нелькан.

Нелькан — это село в Аяно-Майском районе Хабаровского края, расположенное в 200 км от районного центра Аян. Расстояние от Нелькана до Хабаровска по прямой составляет чуть больше 1 тыс. км, а по автодорогам — 2,7 тыс. км.

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