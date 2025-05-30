В спецназе «Ахмат» показали «костер инквизиции» для ВСУ

Военнослужащий спецподразделения «Ахмат» продемонстрировал «костер инквизиции» для украинских вооруженных сил (ВСУ). Соответствующий видеоролик появился в Telegram-канале подразделения под названием «Дневник Мракоборцев Z». На кадрах видно сильное пламя, охватывающее определенную территорию.
Боец группы Аида, с позывным Малай, записал короткое видео на фоне масштабного пожара. Он опроверг распространенное мнение о том, что на передовой специальной военной операции очень холодно.
Местоположение и время съемки ролика не раскрываются. Военнослужащий использовал этот кадр для демонстрации ситуации на передовой и выразил свое отношение к происходящему.
«Я бы не сказал, что у нас очень холодно. Можем посмотреть, что творится сзади. Творится очень большой пожар. Там мы жгем свиней, наших непобратимов, которые все рвутся куда-то и говорят что-то непонятное», — сказал военный.
Ранее бойцы спецназа «Ахмат» в составе группировки «Север» при поддержке других структур спецназа ликвидировали группу ВСУ, пытавшуюся со стороны Сумской области зайти на территорию Белгородской области.