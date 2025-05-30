В Госдуме предложили увеличить маткапитал при рождении третьего ребенка

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести доплату к материнскому капиталу при рождении третьего и каждого последующего ребенка в размере, равном доплате на второго ребенка, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором инициативы стал вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.
«Учитывая вышеизложенное, представляется целесообразным предложить рассмотреть вопрос о расширении программы материнского (семейного) капитала на третьего и четвертого ребенка. При этом размер выплаты должен быть не ниже установленного для второго ребенка, с ежегодной индексацией в соответствии с действующим законодательством», — сказано в обращении.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что расширение программы маткапитала необходимо для поощрения многодетности.
По его мнению, сегодня маткапитал не стимулирует многодетность: основная сумма выплачивается на первенца, а на третьего ребенка на федеральном уровне не предусмотрено вообще ничего.
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» напомнил, что партия давно предлагает ввести прогрессивную шкалу маткапитала, когда выплаты увеличиваются на каждого последующего ребенка, но кабмин и большинство в Госдуме пока не поддерживают их инициативу.
«Поэтому сегодня мы предлагаем другой вариант расширения маткапитала. Речь о том, чтобы хотя бы установить федеральные выплаты на третьих и четвертых детей. Тем самым ориентировать маткапитал на многодетность и сделать первый шаг к прогрессии», — сказал политик.
При этом размер выплаты на третьего и четвертого ребенка, как уточнил Миронов, должен быть «не ниже установленного для второго ребенка, с ежегодной индексацией».
Депутат рассказал, что после индексации в феврале маткапитал на первого ребенка составляет более 690 тысяч рублей, на второго ребенка доплачивается почти 222 тысячи рублей, и если семья не получала выплату на первенца, то сумма при рождении второго ребенка составит более 912 тысяч рублей.
«Маткапитал на практике стал самой эффективной демографической мерой, и сегодня программа должна меняться, чтобы соответствовать национальным целям по поощрению многодетности. Опросы показывают, что люди хотят больше детей. При этом коэффициент рождаемости катастрофически низкий — 1,4», — добавил парламентарий.
По мнению Миронова, из-за демографических провалов прошлых лет в России меньше женщин репродуктивного возраста, и на это нередко указывают в правительстве, поэтому государство и должно поддерживать граждан в том, чтобы они расширяли семьи.