В Госдуме предложили увеличить маткапитал при рождении третьего ребенка

«Поэтому сегодня мы предлагаем другой вариант расширения маткапитала. Речь о том, чтобы хотя бы установить федеральные выплаты на третьих и четвертых детей. Тем самым ориентировать маткапитал на многодетность и сделать первый шаг к прогрессии», — сказал политик.