Онкологи научились применять ИИ для определения реакции пациентов на терапию

Специалисты Центра медицинских исследований Университета Джонса Хопкинса представили новый метод диагностики онкологических заболеваний, основанный на технологиях искусственного интеллекта. Подробности разработки приводит информпортал ИАНЕД.
«На данный момент врачи оценивают реакцию на лечение с помощью томографии, но этот метод не всегда точен, особенно при иммунотерапии. Новый способ использует машинное обучение для анализа миллионов фрагментов ДНК в крови», — отметили в ИАНЕД.
По имеющийся информации, инновационный метод ARTEMIS-DELFI помогает определить ответ организма пациента на терапию уже после первого месяца. Отмечается, что наиболее важно применение данной модели ИИ при лечении тяжелых онкологических заболеваний.
Внедрение передовых технологий играет огромную роль не только в борьбе с раком. Ранее российские исследователи заявили, что им удалось разработать нейросеть для выявления патологий зрения у детей, родивших раньше срока.