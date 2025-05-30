Названы лучшие средства для борьбы с морщинами на шее у женщин

Косметолог Мадина Осман поделилась с NEWS.ru информацией о лучших средствах для омоложения кожи шеи.
Она отметила, что ретинол является одним из самых эффективных компонентов в борьбе с морщинами. По её словам, этот ингредиент активно стимулирует выработку коллагена и обновление клеток, что способствует разглаживанию морщин и улучшению текстуры кожи.
Осман подчеркнула, что ретинол можно считать «звездой» среди антивозрастных средств. Он действует как дирижёр, активируя выработку коллагена и ускоряя процесс клеточного обновления, что делает кожу шеи более ровной. Однако косметолог предостерегла от спешки в использовании ретинола, особенно для обладательниц чувствительной кожи. Она рекомендовала начинать с низкой концентрации и применять средство на ночь, не забывая о защите от солнца с помощью SPF утром.
Кроме ретинола, специалист также рекомендовала добавлять в уход за шеей гиалуроновую кислоту. Этот компонент обеспечивает глубокое увлажнение кожи. Витамин С был назван ещё одним важным элементом, который способен защитить кожу шеи от повреждений. Осман отметила, что эти ингредиенты особенно эффективны в сочетании с солнцезащитными средствами.
Косметолог описала гиалуроновую кислоту как «заботливую няню», которая удерживает влагу внутри кожи, разглаживая микрорельеф и делая морщины менее заметными. Она также посоветовала запечатывать гиалуроновую кислоту кремом для достижения максимального эффекта. Что касается витамина С, то он отвечает не только за увлажнение, но и за защиту и сияние кожи. По словам Осман, этот компонент действует как щит от свободных радикалов, помогает выровнять тон кожи и стимулирует синтез коллагена. Она рекомендовала добавлять витамин С в утренний уход, особенно в сочетании с SPF, чтобы кожа оставалась свежей и упругой.