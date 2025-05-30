Названы лучшие средства для борьбы с морщинами на шее у женщин

Косметолог описала гиалуроновую кислоту как «заботливую няню», которая удерживает влагу внутри кожи, разглаживая микрорельеф и делая морщины менее заметными. Она также посоветовала запечатывать гиалуроновую кислоту кремом для достижения максимального эффекта. Что касается витамина С, то он отвечает не только за увлажнение, но и за защиту и сияние кожи. По словам Осман, этот компонент действует как щит от свободных радикалов, помогает выровнять тон кожи и стимулирует синтез коллагена. Она рекомендовала добавлять витамин С в утренний уход, особенно в сочетании с SPF, чтобы кожа оставалась свежей и упругой.