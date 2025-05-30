В России назвалм условия для разблокировки YouTube

YouTube сможет восстановить полноценную деятельность в России, если выполнит ряд условий, включая решение вопросов с заброшенным оборудованием, оплату накопленных штрафов и восстановление доступа к заблокированным без судебного решения аккаунтам российских СМИ, журналистов и блогеров. Об этом заявил Антон Немкин, член комитета Госдумы по информполитике и федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия», в интервью РИА Новости.
«Чтобы YouTube мог вернуться к полноценной работе в России, необходимо выполнить несколько чётких требований. В первую очередь, нужно разобраться с заброшенным оборудованием, а также оплатить накопленные штрафы, сумма которых уже достигает миллиардов рублей, и открыть официальное юридическое представительство в стране», — отметил он.
Немкин добавил, что платформа также должна восстановить доступ к аккаунтам российских СМИ, журналистов и блогеров, которые были заблокированы без судебных решений.
«Без выполнения этих шагов говорить о каком-либо смягчении позиций невозможно: дело не в политике, а в соблюдении законодательства», — подчеркнул он.
Депутат отметил, что диалог с глобальными цифровыми платформами, такими как YouTube, возможен только на условиях России — честных, прозрачных и законных.
«Это не о запретах ради запретов, а о равноправии. Если ты работаешь в России — соблюдай её законы: зарегистрируйся, плати налоги, храни данные граждан на территории страны и будь готов решать споры в российских судах. Игнорирование требований ведёт в никуда. Эпоха вседозволенности крупных ИТ-корпораций должна остаться в прошлом», — добавил парламентарий.
По его мнению, даже если какие-то контакты будут восстановлены, «дороги назад к прежней зависимости уже нет».
«Мы получили жёсткий, но важный урок: нельзя строить цифровое будущее страны на платформах, которые могут в любой момент отключиться. YouTube и подобные ему могут оставаться дополнительным инструментом, но точно не основой. Нам нужен цифровой суверенитет — это способность обеспечивать ключевые технологии внутри страны», — отметил Немкин.
Он добавил, что Россия движется своим путём, создавая собственные поисковики, облачные сервисы, видеохостинги и рекламные платформы.
«Не всё работает идеально, и путь будет долгим. Но именно этот путь даёт нам свободу. Государство здесь не просто наблюдатель — оно должно быть активным участником: поддерживать, инвестировать и формировать спрос. Мы должны создать цифровую экосистему, в которой бизнесу и людям будет удобно, безопасно и предсказуемо», — заключил он.
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