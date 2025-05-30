В России назвалм условия для разблокировки YouTube

«Не всё работает идеально, и путь будет долгим. Но именно этот путь даёт нам свободу. Государство здесь не просто наблюдатель — оно должно быть активным участником: поддерживать, инвестировать и формировать спрос. Мы должны создать цифровую экосистему, в которой бизнесу и людям будет удобно, безопасно и предсказуемо», — заключил он.