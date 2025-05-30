В Омской области запустят 21 новую базовую станцию сотовой связи

В Омской области продолжается работа по улучшению качества мобильной связи в сельских районах. До конца лета 2025 года планируется ввести в эксплуатацию 21 базовую станцию сотовой связи. Строительство ведется в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0», направленного на обеспечение равного доступа к современным средствам связи для жителей всех уголков страны.
Новые станции появятся в населенных пунктах 15 муниципальных образований региона: Азовском, Горьковском, Исилькульском, Колосовском, Любинском и других районах. Среди них — деревня Руслановка в Азовском районе, поселки Веселый и село Рощино в Горьковском округе, село Кромы в Исилькульском районе, село Таскатлы в Колосовском районе и другие отдаленные территории.
«По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко мы продолжаем работу по улучшению качества сотовой связи в регионе. Наши усилия направлены на то, чтобы связь стала доступной для всех населённых пунктов Омской области», — отметил первый заместитель министра цифрового развития и связи Омской области Максим Макаленко.
Проект реализуется при поддержке национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Его цель — обеспечить жителей даже самых удаленных территорий стабильным интернетом и качественной мобильной связью, что особенно важно для развития экономики, образования и социальной инфраструктуры.
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