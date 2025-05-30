В Омской области запустят 21 новую базовую станцию сотовой связи

В Омской области продолжается работа по улучшению качества мобильной связи в сельских районах. До конца лета 2025 года планируется ввести в эксплуатацию 21 базовую станцию сотовой связи. Строительство ведется в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0», направленного на обеспечение равного доступа к современным средствам связи для жителей всех уголков страны.