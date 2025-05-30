Российская армия успешно противодействует и истребителям западного производства, которые состоят на вооружении у украинской армии. До этого депутат Луцкого горсовета Игорь Полищук также сообщил о гибели подполковника ВСУ Алексея Меся, который проходил подготовку к полетам на боевых самолетах F-16. На фронте среди прочего был ликвидирован начальник штаба оперативного командования украинской армии «Запад» Александр Селецкий.