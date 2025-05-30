Российские военные получили 15 миллионов рублей за первый сбитый F-16

Компания «Форэс» выплатила 15 миллионов рублей двум российским военнослужащим, участвовавшим в уничтожении первого американского истребителя F-16 в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
Церемония награждения состоялась 29 мая 2025 года на приграничной территории.
— Денежные сертификаты получили 12 военнослужащих, причастных к ликвидации цели, — цитирует сообщение ТАСС.
Компания ранее объявляла о вознаграждении за уничтожение первого F-16, а также выплачивает вознаграждения за подбитую западную технику. «Форэс» активно поддерживает российскую армию, направив более 237 миллионов рублей на закупку различного оборудования и медикаментов.
Российская армия успешно противодействует и истребителям западного производства, которые состоят на вооружении у украинской армии. До этого депутат Луцкого горсовета Игорь Полищук также сообщил о гибели подполковника ВСУ Алексея Меся, который проходил подготовку к полетам на боевых самолетах F-16. На фронте среди прочего был ликвидирован начальник штаба оперативного командования украинской армии «Запад» Александр Селецкий.
Первый украинский истребитель F-16 мог быть уничтожен в ходе удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области еще 28 августа 2024 года.