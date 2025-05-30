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Жителя Алтая оштрафовали за песню Oxxxymiron* в соцсетях

Житель Алтайского края получил два административных штрафа за публикацию в соцсети «ВКонтакте» песен рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров) (признан Минюстом РФ иноагентом) и Славы КПСС (Вячеслав Машнов). Об этом свидетельствуют материалы суда.

Жителя Алтая оштрафовали за добавление песен Оксимирона* в соцсетях.

Житель Алтайского края получил два административных штрафа за публикацию в соцсети «ВКонтакте» песен рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров) (признан Минюстом РФ иноагентом) и Славы КПСС (Вячеслав Машнов). Об этом свидетельствуют материалы суда.

Согласно судебным документам, мужчина разместил в своем музыкальном разделе трек «Колумбайн» (движение признано террористическим и запрещено в России) в исполнении Славы КПСС, а также песню Oxxxymiron* «Последний звонок». Обе композиции ранее были внесены в федеральный список экстремистских материалов на основании того, что их тексты содержат описание нападений учащихся на школы.

Судебные заседания по двум административным делам прошли в один день в конце апреля 2025 года. В результате мужчина был признан виновным по каждому эпизоду и оштрафован на тысячу рублей за каждое нарушение. Решения уже вступили в законную силу.

В последние годы российские власти усилили контроль за распространением информации и творчеством артистов, чьи высказывания или произведения признаны экстремистскими или связанными с иностранными агентами. Аналогичные административные меры ранее применялись к другим известным музыкантам, например, Максиму Покровскому (внесен в реестр иностранных агентов в РФ), который неоднократно сталкивался с ограничениями из-за своих публикаций и выступлений.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.