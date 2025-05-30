Россиян предупредили о штрафах летом

«Если человек просто лежит в парке на полотенце в купальнике и при этом не распивает алкоголь и не выражается нецензурно, то при вызове полиции, человеку по идее ничего не грозит», — пояснил Иван Соловьев в беседе с «Прайм». Он добавил, что за отдых топлес в общественных местах предусмотрена административная ответственность по статье КоАП 20.1 «Мелкое хулиганство», которая грозит штрафом от 500 до одной тысячи рублей.