Эндокринолог рассказала, сколько макарон и круп можно есть без вреда для фигуры

Чтобы не набирать вес, важно правильно рассчитывать порции еды, особенно когда речь идет о макаронах и крупах. Эти продукты нужны организму как источник энергии, но в больших количествах они могут легко превратиться в лишние килограммы. Об этом KP.RU рассказала к.м.н, врач-эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ и автор канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова.