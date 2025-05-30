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Эндокринолог рассказала, сколько макарон и круп можно есть без вреда для фигуры

Врач Павлова: Миниатюрной женщине хватит трех ложек крупы за прием пищи.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы не набирать вес, важно правильно рассчитывать порции еды, особенно когда речь идет о макаронах и крупах. Эти продукты нужны организму как источник энергии, но в больших количествах они могут легко превратиться в лишние килограммы. Об этом KP.RU рассказала к.м.н, врач-эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ и автор канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова.

— Углеводы нам нужны, но все же постарайтесь делать акцент на белок. И помните, что, скажем, крупному мужчине можно съесть и 5−6 ложек крупы (или макарон), а миниатюрной даме и 3-х ложек будет достаточно, — объяснила специалист.

Кроме количества, важно, какие именно углеводы вы выбираете. Лучше отдавать предпочтение цельнозерновым макаронам, гречке, бурому рису и другим продуктам с высоким содержанием клетчатки. Такие гарниры дольше перевариваются и надолго дают ощущение сытости.

Чтобы сбалансировать тарелку, стоит добавить больше овощей, немного фруктов и обязательно — белок. На тарелке стоит делать акцент именно на животный белок, потому что растительный усваивается хуже.