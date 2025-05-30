Комика Дмитрия Позова выписали из психиатрической больницы

Юморист рассказал, что в клинику он попал в очень тяжелом состоянии. Сейчас, спустя две недели, его самочувствие значительно улучшилось, однако он опасается, что положительные перемены могут ассоциироваться только с пребыванием в больнице. Дмитрий отметил, что не питает иллюзий о том, что все проблемы уже позади и впереди его ждут новые испытания.