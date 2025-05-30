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Комика Дмитрия Позова выписали из психиатрической больницы

Позов выразил особую благодарность своей бывшей супруге Екатерине за поддержку.

Источник: Аргументы и факты

Комик Дмитрий Позов сообщил в своем Telegram-канале, что его выписали из больницы и он уже возвращается домой.

«Меня выписали! Я еду домой. Удивительное ощущение. Я уходил и даже чуть грустно стало», — написал он.

Юморист рассказал, что в клинику он попал в очень тяжелом состоянии. Сейчас, спустя две недели, его самочувствие значительно улучшилось, однако он опасается, что положительные перемены могут ассоциироваться только с пребыванием в больнице. Дмитрий отметил, что не питает иллюзий о том, что все проблемы уже позади и впереди его ждут новые испытания.

Позов выразил особую благодарность своей бывшей супруге Екатерине за поддержку. Несмотря на сложные отношения, она помогла ему и передала его лечение специалистам.

Напомним, участник шоу «Импровизация», комик Дмитрий Позов оказался в психиатрической больнице из-за обострения продолжительной депрессии.