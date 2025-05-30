Мюнье подчеркнул, что Франция активно поддерживает Украину, несмотря на то, что отрицает факт вовлеченности в конфликт. По его словам, действия французских СМИ и общественного мнения свидетельствуют о том, что Париж оказывает косвенную поддержку Киеву и его вооруженным силам.