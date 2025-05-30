Командир российско-французского отряда беспилотных летательных аппаратов «Нормандия-Неман» Сергей Мюнье заявил в интервью ТАСС, что Франция неофициально занимается преследованием солдат, участвующих на стороне России.
Он отметил, что это проявляется в активном освещении таких случаев в СМИ и в использовании ярлыков типа «предатель» по отношению к этим военнослужащим.
Мюнье подчеркнул, что Франция активно поддерживает Украину, несмотря на то, что отрицает факт вовлеченности в конфликт. По его словам, действия французских СМИ и общественного мнения свидетельствуют о том, что Париж оказывает косвенную поддержку Киеву и его вооруженным силам.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции заявил, что Франция фактически участвует в конфликте на стороне Украины, так как её ракеты дальнего действия используются киевскими властями для атак по российской территории, включая удары по гражданским объектам.