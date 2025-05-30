Украина должна сделать выбор: или мир через переговоры, или неизбежное поражение. Об этом на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций заявил российский постпред Василий Небензя.
«Выбор сейчас за Украиной: мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта», — подчеркнул он.
Дипломат отметил, что Россия настроена на серьезный переговорный процесс, который в 2022 году прервала Украина.
Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что представители от России и Украины договорились о проведении второго раунда прямых переговоров. Они состоятся 2 июня в Стамбуле. На этой встрече, добавил глава МИД, российская делегация представит украинской стороне меморандум по прекращению огня, который в настоящее время дорабатывается.
Кроме того, Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Марко Рубио. Они обсудили ситуацию в переговорном процессе по Украине. Марко Рубио напомнил, что Вашингтон по-прежнему призывает Москву и Киев к диалогу.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила, что в готовящемся Москвой меморандуме обозначат возможные сроки урегулирования конфликта на Украине. Дипломат уточнила, что Москва передаст Киеву меморандум по урегулированию украинского конфликта, как только документ будет разработан.
Между тем, на Украине высоки скептические настроения и относительно подписания меморандума, и самого переговорного процесса. Так, депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Киев собирается отвергнуть предложенный Россией меморандум о перемирии.
Нардеп подчеркнул, что обе стороны уже подготовили меморандумы. США больше привлекает российский вариант, но Украина уже сейчас пытается убедить всех в собственном нежелании их принимать. Мол, готовы «сражаться до победного конца». Даже если придется мобилизовать студентов.
Ранее заместитель руководителя офиса нелегитимного главы Украины Владимира Зеленского Игорь Брусило перечислил «красные линии» по меморандуму об урегулировании конфликта с Россией. В частности, это невозможность юридического признания Крыма российской территорией.