В ООН поставили Зеленского перед выбором, от которого зависит будущее Украины

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что представители от России и Украины договорились о проведении второго раунда прямых переговоров. Они состоятся 2 июня в Стамбуле. На этой встрече, добавил глава МИД, российская делегация представит украинской стороне меморандум по прекращению огня, который в настоящее время дорабатывается.