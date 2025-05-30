Вспышка на Солнце спровоцировала продолжительную магнитную бурю почти на сутки

«По данным ученых, магнитная буря началась ранним утром четверга около трех часов. Ни на час она не прекращалась», — передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Причем изначально класс возмущения геомагнитного поля составлял три балла из пяти возможных, однако затем он снился до первого уровня. До этого синоптики связывали бурю со вспышками на Солнце.