Россиянина дважды оштрафован за размещение в соцсети песен

Суд в Алтайском крае дважды наложил штраф на местного жителя за публикацию в социальной сети «ВКонтакте» песен рэперов Oxxxymiron (Мирон Федоров, физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента) и Славы КПСС (Вячеслав Машнов), которые ранее были внесены в реестр экстремистских материалов пишет РИА Новости.
В материалах дела указано, что мужчина выложил в музыкальном разделе «ВК» трек «Колумбайн»** от Замая и Славы КПСС, а также песню Oxxxymiron* «Последний звонок». Оба произведения затрагивают темы нападений учащихся на школы и входят в федеральный список экстремистских материалов.
Обвиняемый признал свою вину по обоим протоколам и объяснил, что не знал о статусе песен как экстремистских; он разместил их, потому что они ему понравились.
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