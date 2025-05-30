«Надо быть аккуратными»: юрист посоветовал не загорать топлес в парках и у школ

Юрист Иван Соловьев напомнил россиянам об ответственности за загар в общественных местах без верхней части купальника. Подробнее о правовых тонкостях он рассказал информагентству «Прайм».
«Грозит от 500 до 1000 рублей штрафа, поэтому надо быть аккуратными», — подчеркнул Иван Соловьев.
Как указали в «Прайм», ответственность не грозит наслаждающимся солнцем в городских парках, если они лежат с закрытым торсом. Однако Иван Соловьев также напомнил о штрафах за употребление спиртного в общественном месте и громкое использование бранных слов.
Дополнительно юрист порекомендовал не принимать солнечные ванны у воспитательных учреждений и религиозных объектов.
Соблюдение регламента уличного загара особенно важно для тех, кто не может попасть в хороший солярий. Ранее в эксклюзивном материале «МК» была подробно разобрана история россиянки, получившей ожоги из-за халатности работников санатория.